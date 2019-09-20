Прямой эфир

Зеленский стал почетным членом Украинского общества слепых

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выдали удостоверение члена общества слепых, пишет 19 сентября «Укринформ».

Документ заместителю Офиса президента Сергею Трофимову передал директор «Винницкого учебно-производственного предприятия Украинского товарищества слепых» Константин Ильницкий.

По его словам, вступать в общество слепых могут и зрячие люди, однако такое членство обязывает помогать гражданам с ограниченными возможностями.

«На имя Владимира Александровича Зеленского выписано удостоверение, что он является членом Украинского общества слепых. Поэтому он обязан нам помогать, передайте ему, пожалуйста», — отметил Ильницкий.

При этом новому председателю Винницкой администрации Владиславу Скальскому Украинское общество слепых подарило игрушечного крота с целью привлечь внимание властей к проблемам предприятий, на которых работают слабовидящие и незрячие.

«Сегодня наше предприятие («Винницкое УПП УТОС». — Ред.), где работает 129 слепых людей, а всего — 200 человек вместе со зрячими, находится в очень плачевном состоянии. В принципе, такая ситуация в целом в государстве», — констатировал Ильницкий.

17 сентября сообщалось, что глава офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что в партии «Слуга народа» есть психически больные люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США подтвердили встречу Трампа и Зеленского в ООН
Богдан рассказал про привычку шептать Зеленскому на ухо

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019