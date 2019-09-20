Зеленский стал почетным членом Украинского общества слепых

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выдали удостоверение члена общества слепых, пишет 19 сентября «Укринформ».

Документ заместителю Офиса президента Сергею Трофимову передал директор «Винницкого учебно-производственного предприятия Украинского товарищества слепых» Константин Ильницкий.

По его словам, вступать в общество слепых могут и зрячие люди, однако такое членство обязывает помогать гражданам с ограниченными возможностями.

«На имя Владимира Александровича Зеленского выписано удостоверение, что он является членом Украинского общества слепых. Поэтому он обязан нам помогать, передайте ему, пожалуйста», — отметил Ильницкий.

При этом новому председателю Винницкой администрации Владиславу Скальскому Украинское общество слепых подарило игрушечного крота с целью привлечь внимание властей к проблемам предприятий, на которых работают слабовидящие и незрячие.

«Сегодня наше предприятие («Винницкое УПП УТОС». — Ред.), где работает 129 слепых людей, а всего — 200 человек вместе со зрячими, находится в очень плачевном состоянии. В принципе, такая ситуация в целом в государстве», — констатировал Ильницкий.

17 сентября сообщалось, что глава офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что в партии «Слуга народа» есть психически больные люди.