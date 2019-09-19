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Умер известный французский актер Шарль Жерар

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Известный французский актер Шарль Жерар умер в Париже в возрасте 96 лет в четверг, 19 сентября. Об этом сообщило издание Le Monde.

Актер был мастером эпизода и запомнился российскому зрителю по картинам «Игрушка» (1976), «Чудовище» (1977), «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» (1986).

Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша, который снял его в 20 картинах.

Отмечается, что своего рода визитной карточкой артиста был сломанный нос, поврежденный его другом Жан-Полем Бельмондо, когда они в молодости боксировали на ринге.

31 августа стало известно о смерти одного из ближайших друзей актера Арнольда Шварценеггера, итальянского бодибилдера Франко Коломбо.

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