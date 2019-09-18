Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев

Бывший барабанщик музыкальной группы «Центр», музыкант Александр Васильев умер во вторник, 17 сентября. Об этом в среду, 18 сентября, написал на своей странице в Facebook музыкант Гарик Сукачёв.

«Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы «Центр», мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери», — говорится в его заявлении.

О смерти Васильева также сообщила его жена Стингрей. На своей странице в Facebook она написала, что ее супруг был «замечательным человеком с большим чувством юмора и огромным талантом».

Александр Васильев во второй половине 1980-х годов являлся участником московской музыкальной группы «Центр». В 1990 году они вместе со Стингрей сыграли свадьбу, пишет РБК. У супругов родилась дочь Мэдисон.