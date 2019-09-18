Умерла порноактриса Джессика Джеймс

Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в США в возрасте 43 лет. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, тело женщины нашел ее друг, который не смог дозвониться Джеймс и пришел ее проведать.

Причина смерти не сообщается, однако, по данным источников издания, в доме женщины нашли большое количество лекарств от судорог. Предполагается, что порноактриса могла умереть из-за остановки сердца.

За свою карьеру Джеймс снялась более чем в 200 фильмах для взрослых.

4 сентября сообщалось, что начинающий порноактер умер после проб в Испании.