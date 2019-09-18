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Умерла порноактриса Джессика Джеймс

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Фото: TASS/Zuma/Kay Blake
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Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в США в возрасте 43 лет. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, тело женщины нашел ее друг, который не смог дозвониться Джеймс и пришел ее проведать.

Причина смерти не сообщается, однако, по данным источников издания, в доме женщины нашли большое количество лекарств от судорог. Предполагается, что порноактриса могла умереть из-за остановки сердца.

За свою карьеру Джеймс снялась более чем в 200 фильмах для взрослых.

4 сентября сообщалось, что начинающий порноактер умер после проб в Испании.

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