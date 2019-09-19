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Путин оценил красоту фонтана на центральной площади Ижевска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин осмотрел в четверг, 19 сентября, центральную площадь в Ижевске после реконструкции. После работ по благоустройству на ней появился светомузыкальный фонтан, передает ТАСС.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, сопровождавший главу государства во время однодневного визита в Ижевск, отметил, показывая ему новый объект, что жители города остались довольны результатами реконструкции, передает НСН.

«Красиво», — согласился Путин.

Ранее в этот же день Путин прибыл в Ижевск, чтобы поздравить российских оружейников с профессиональным праздником, а также принять участие во Всероссийском форуме оружейников и провести заседание Военно-промышленной комиссии.

В ходе последнего Путин констатировал, что при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) были допущены ошибки. В то же время государства отметил, что процесс импортозамещения в ОПК идет и России удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.

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