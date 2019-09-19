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Путин прибыл в Ижевск в День оружейника

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин прибыл в четверг, 19 сентября, в Ижевск, чтобы поздравить российских оружейников с профессиональным праздником, передает ТАСС.

Глава государства также планирует выступить на Всероссийском форуме оружейников, провести заседание Военно-промышленной комиссии и посетить новый юношеский технопарк «Калашников», сообщает сайт aif.ru.

На форуме будет обсуждаться конкурентоспособность и диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Мероприятие в этом году посвящено памяти конструктора Михаила Калашникова, проработавшего в Ижевске 60 лет. Накануне у концерна «Калашников» сменился руководитель — им стал исполняющий обязанности генерального директора Дмитрий Тарасов, напоминает REGNUM.

После заседания Военно-промышленной комиссии должны быть подписаны контракты между Минобороны РФ и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии, уточнили в пресс-службе Кремля.

19 сентября также состоится торжественное открытие обновленной Центральной площади Ижевска, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот же день в Ижевске начал работу первый цифровой городской диспетчерский пункт (ГДП). Старт его работе дали гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов.

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