В Удмуртии стартовал проект цифровой модернизации диспетчерских пунктов «Россетей»

Первый цифровой городской диспетчерский пункт (ГДП) начал работу в Ижевске. Старт его работе дали гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Торжественная церемония передачи полномочий диспетчерам нового ГДП состоялась сегодня, 19 сентября, в рамках мероприятий «Дня оружейника» в столице Удмуртской Республики», — говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг в «Известия».

Ижевский ГДП создан в рамках проекта «Цифровая Трансформация 2030», который «Россети» реализуют во исполнение указа Президента Российской Федерации.

Диспетчерский пункт оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами, что дает в режиме онлайн управлять электросетевым комплексом столицы Республики. Часть операций будет выполняться в автоматическом режиме.

Новый ГДП позволит энергетикам сократить продолжительность технологических нарушений, повысить надежность электроснабжения потребителей, вывести на новый уровень клиентские сервисы. По словам Ливинского, запуск модернизированного на базе цифровых технологий центра диспетчеризации Ижевска дает старт масштабному проекту реконструкции аналогичных пунктов во всех регионах присутствия компании

«Городские диспетчерские пункты будут создаваться для управления сетями в городах с населением свыше 100 тысяч человек, а для управления электросетевым комплексом целых регионов мы создаем единые цифровые центры управления сетями, куда будет передано диспетчерское управление из районов электрических сетей», — отметил он.

По словам Ливинского, в Центральном и Приволжском федеральных округах до конца текущего года запустят девять центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей.

Со своей стороны глава региона Александр Бречалов высоко оценил вклад крупнейшей электросетевой компании мира в развитие региона.

«Электроэнергетика является основой основ для комфортной жизни населения и экономического развития республики», — отметил он. Соглашения с «Россетями» эффективно выполняются и приносят ощутимую пользу при реализации социальных проектов на территории Удмуртии, добавил Бречалов.

Как он отметил, открытие нового ГДП и осуществление других проектов стали инвестициями в улучшение качества жизни потребителей.

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей компании «Россети Центр и Приволжье» — Игорь Маковский отметил эффективное сотрудничество энергетиков с Республикой.

В конце мая стало известно, что группа компаний «Россети» рассчитывает сократить убытки за счет увеличения штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям.