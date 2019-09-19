Японский геймдизайнер Хидео Кодзима приедет на Comic Con Russia

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима посетит 5 октября «Игромир-2019» в рамках Comic Con Russia. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в официальном паблике выставки «Игромир-2019» в соцсети «ВКонтакте».

Он лично представит новую игру Death Stranding и проведет фото-сессию с гостями выставки, уточняет агентство городских новостей «Москва». «5 октября в рамках международной выставки интерактивных развлечений «Игромир-2019» легендарный геймдизайнер, сценарист и продюсер Хидео Кодзима лично представит самую ожидаемую игру этого года — Death Stranding», — написали организаторы.

Действие новой видеоигры развернется в мире ближайшего будущего, где человечеству в результате сверхъестественных и таинственных явлений грозит вымирание, сообщает телеканал «360».

Главных персонажей Dеаth Strаnding сыграли известные актеры Мадс Миккельсен, Норман Ридус, Леа Сейду и другие. В ее создании также принимал участие оскароносный режиссер Гильермо дель Торо, пишет REGNUM. Релиз игры выйдет 8 ноября 2019 года на платформе PlayStation 4.

13 сентября сообщалось, что датский актер Мадс Миккельсен приедет в Москву, чтобы принять участие в фестивале.

«Игромир 2019» пройдет с 3 по 6 октября в московском выставочном центре «Крокус Экспо».