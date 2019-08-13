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Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на фестиваль Comic Con

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Датский актер Мадс Миккельсен приедет в Москву, чтобы принять участие в фестивале Comic Con с 4 по 6 октября 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо». Об этом сообщается на сайте мероприятия 13 августа.

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Миккельсен известен прежде всего по роли Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал», а также своими ролями в фильмах «Доктор Стрэндж», «Изгой-Один. Звездные войны: Истории», «Королевский роман», «Казино Рояль», «Охота», «Затерянный во льдах», пишет агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, артист принимал участие в создании компьютерной игры Хидео Кодзимы Death Stranding, в которой главный антагонист проекта получил образ и голос Миккельсена.

По словам организаторов фестиваля, у посетителей Comic Con Russia будет возможность взять автограф у актера и сфотографироваться с ним, пишет «Газета.ру».

12 августа сообщалось, что Роберт Дауни – младший стал любимым актером подростков по версии Teen Choice Awards.

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