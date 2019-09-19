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России предрекли сокращение численности населения наполовину

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К концу XXI века население России сократится наполовину — до 70-80 млн человек при сохранении текущих тенденций. Такой прогноз представил в четверг, 19 сентября, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

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«К концу столетия, даже при сохранении соответствующих бонусов семьям, каких-то льгот и выплат, нас останется половина от нынешнего населения. К концу столетия нас будет 70-80 млн человек», — сказал он в пресс-центре НСН.

Крупнов отметил, что за последние 10 лет в России в два раза выросло число молодых людей, относящих себя к «чайлдфри» (субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей — Ред.).

По словам эксперта, единственным вариантом выживания для России является пропаганда культа многодетных семей.

«Наша российская семья чудовищно недофинансирована. Здесь нужен рывок и прорыв, к чему нас призывает президент России Владимир Путин», — сказал демограф. Он добавил, что в России нормой должна стать семья с тремя детьми.

29 августа китайский миллиардер и создатель компании Alibaba Джек Ма и основатель компании SpaceX Илон Маск выразили озабоченность в связи с ростом темпов сокращения населения.

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