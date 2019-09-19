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Песков отреагировал на заявление своей дочери по поводу приговора Устинову

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание своей дочери Елизаветы, которая заявила, что за приговором Павлу Устинову, признанному виновным в насилии над сотрудником Росгвардии, может стоять попытка государственного переворота.

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«Мы не знакомимся с каждым постом каждого блогера. И не собираемся этого делать. Это первое. Второе. Не считаю возможным комментировать заявления моей дочери. Мы не имеем никакого отношения ни к публикации, ни к удалению. Это вопросы не ко мне», — подчеркнул он в четверг, 19 сентября.

Вечером 18 сентября на сайте радиостанции «Эхо Москвы» появился пост под авторством Елизаветы Песковой, в котором она назвала «абсурдной несправедливостью» приговор Устинову и предположила, что за ним может стоять попытка госпереворота. Позднее пост был удален.

Ранее в четверг стало известно, что Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит ходатайство об освобождении из СИЗО Павла Устинова.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в травмировании бойца ОМОНа. Мужчину арестовали по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинов оказал активное сопротивление при задержании. В результате этого у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

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