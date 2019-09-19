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Панно начала XX века обнаружили в историческом здании в Зеленоградске

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В Зеленоградске (Калининградская область) под слоем краски обнаружили деревянные панно начала XX века в историческом здании. Об этом сообщает официальный сайт администрации муниципалитета.

Панно обнаружили мастера столярных дел, которые занимаются восстановлением элементов деревянного зодчества на Курортном проспекте, 19. До этого они сняли восемь слоев краски, пишет Калининград.Ru.

Панно состоит из 10 элементов, которые мастера сейчас восстанавливают вручную. По словам представителя подрядной компании Григория Сабанова, сделаны они из лиственницы и скреплены гвоздями.

Главный архитектор города Илья Поздняков выразил мнение, что панно нужно сохранить. По его словам, хорошим вариантом будет не покрывать их красной, а рисунок и фахверки выделить контрастным цветом.

Работы потребуют дополнительных затрат, в связи с чем глава администрации округа Сергей Кошевой поручил поддержать мастеров.

В конце августа сообщалось, что на Курортном проспекте, 23 завершились работы по сохранению и восстановлению элементов деревянного зодчества многоквартирного жилого дома.

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