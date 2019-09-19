Два социально значимых проекта для пожилых и детей запустили в Липецке

В Липецке реализуют два социальных проекта, направленных на оказание поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям. Это стало возможным благодаря грантам Росмолодежи и поддержке профильных подразделений администрации города. Кроме того, в проекте участвуют и местные предприятия.

Как уточняет Lipetskmedia, проект «Ростки успеха» подразумевает создание в Правобережном округе оздоровительного, творческого и информационного пространства для социальной адаптации детей-инвалидов.

Проект «Здравушка» рассчитан на людей преклонного возраста, которые живут в поселке Силикатный. Он предоставляет пенсионерам возможность активно отдыхать и заниматься физкультурой под руководством инструкторов бесплатно и в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что в каждом муниципальном образовании Липецкой области откроют отделения дневного пребывания пожилых людей.