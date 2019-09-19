Прямой эфир

Два социально значимых проекта для пожилых и детей запустили в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке реализуют два социальных проекта, направленных на оказание поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям. Это стало возможным благодаря грантам Росмолодежи и поддержке профильных подразделений администрации города. Кроме того, в проекте участвуют и местные предприятия.

Как уточняет Lipetskmedia, проект «Ростки успеха» подразумевает создание в Правобережном округе оздоровительного, творческого и информационного пространства для социальной адаптации детей-инвалидов.

Проект «Здравушка» рассчитан на людей преклонного возраста, которые живут в поселке Силикатный. Он предоставляет пенсионерам возможность активно отдыхать и заниматься физкультурой под руководством инструкторов бесплатно и в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что в каждом муниципальном образовании Липецкой области откроют отделения дневного пребывания пожилых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реестр проблемного жилья появится в Липецкой области
Врачи дефицитных специальностей получат выплаты в Липецке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019