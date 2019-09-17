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Врачи дефицитных специальностей получат выплаты в Липецке

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Комитет по социальным вопросам парламента Липецкой области одобрил изменения в закон о мерах социальной поддержки для медиков. Врачи дефицитных специальностей смогут получить 1 млн рублей.

Выплата будет предоставляться медикам, которые впервые трудоустроились в государственные организации не менее чем на одну ставку. После выплаты специалист должен отработать на своей должности пять лет. Если данное условие не будет выполнено, то закон предусматривает возврат выплаты пропорционально неотработанному периоду, сообщает GOROD48.

В управлении здравоохранения считают, что изменения в закон позволят закрепить специалистов в регионе. Дефицит составляет 269 человек. В ведомстве отметили, что больше всего область нуждается в педиатрах, терапевтах, врачах общей семейной практики, онкологах, реаниматологах и врачах скорой помощи.

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