Два центра медицинских компетенций создадут в Липецкой области

В Липецкой области к 2020 году планируют создать два центра медицинских компетенций. Таким образом подведут итоги регионального пилота по добровольному внедрению сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности». Об этом начальник отдела лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности управления здравоохранения области Наталия Васильева рассказала 16 сентября в рамках Всемирного дня безопасности пациентов.

По ее словам, в проект включены областная клиническая больница, областной перинатальный центр, онкологический диспансер, городская больница № 1 Ельца и городская поликлиника № 1 в Липецке. Из них создадут два центра компетенций, которые будут работать на базах областной клинической больницы и городской поликлиники № 1, пишет GOROD48.

Смысл проекта в том, чтобы создать эффективную логистику лечения пациента, в том числе при переводе его со стационарного на амбулаторное лечение. Ожидается, что это поможет достичь более высокого результата оказания медпомощи и минимизировать риски получения некачественного лечения.

По словам руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Андрея Фролова, сейчас получить некачественную помощь может каждый десятый пациент. Около 15% от всего финансирования в сфере здравоохранения идет на устранение допущенных врачами ошибок.