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Дефицит врачей снижается в Башкирии

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В Башкирии отмечается снижение потребности в медицинских работниках. По данным на 1 сентября положительный баланс составляет 457 врачей, заявил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин. Наилучшая динамика зафиксирована в Красноусольской ЦРБ — привлечено 7 врачей, Туймазинской ЦРБ — 18 врачей, Мелеузовской ЦРБ — 9 врачей.

К учреждениям с наибольшей отрицательной динамикой относятся больница скорой медпомощи — убыло 12 врачей, Белебеевская ЦРБ — 11 врачей, Стерлитамакская ЦРБ — 7 врачей, Миякинская ЦРБ — 6 врачей, сказал Максим Забелин. Как передает ИА «Башинформ», в республике по федеральному проекту «Земский доктор» 99 врачей получат по 1 млн рублей, 10 фельдшеров — по 500 тыс. рублей. Вырос минимальный оклад медработников — с 13 042 до 17 177 рублей.

В конце августа сообщалось, что в городе Кумертау в Башкирии в одной из больниц пациенты устроили давку в очереди к врачу-кардиологу. Там образовалась длинная очередь из желающих сдать ЭКГ. Причина случившегося — нехватка узкоспециализированных врачей в этом медицинском учреждении.

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