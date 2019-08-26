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Давку к кардиологу устроили пациенты больницы в Кумертау

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В городе Кумертау в Башкирии в одной из больниц пациенты устроили давку в очереди к врачу-кардиологу. Там образовалась длинная очередь из желающих сдать ЭКГ. В итоге коридор перед кабинетом доктора был забит людьми.

Как рассказали очевидцы, слова которых приводит ИА «МедиаКорСеть», причина случившегося — нехватка узкоспециализированных врачей в этом медицинском учреждении.

Пост с жалобами на происходящее появился в городском паблике в одной из соцсетей. Однако пока главврач больницы никак не прокомментировал ситуацию.

В мае сообщалось о решении властей Башкирии стимулировать врачей денежными выплатами за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранней стадии.

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