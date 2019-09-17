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Отделение дневного пребывания для пожилых людей откроют в Липецке

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В каждом муниципальном образовании Липецкой области планируют открыть отделения дневного пребывания пожилых людей. Помимо основного ухода, пенсионерам предоставят социально-психологический патронаж.

В Липецке уже ведется реконструкция здания для создания дневного отделения. До 2024 года власти ставят задачу открыть отделения во всех муниципалитетах. Об этом пишет LipetskMedia.

Депутаты одобрили расширение перечня услуг, которые будут предоставляться пожилым людям. Помимо основного ухода, им будут обеспечен социально-психологический патронаж. Кроме того, родственников обучат навыкам ухода за тяжелобольными и детьми-инвалидами. Также при необходимости им окажут помощь в трудоустройстве.

Законопроект предусматривает расширение перечня получателей социальных услуг. В него включили участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних жителей концлагерей.

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