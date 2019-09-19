Россияне назвали премию лучшей мотивацией на работе

Почти три четверти россиян (73%) считают лучшей мотивацией на рабочем месте премии и бонусы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Аналитическим центром НАФИ.

56% респондентов назвали хорошей мотивацией 13-ю зарплату, 41% заявил о важности соцпакета. 25% в качестве компенсации предпочли бы отгулы или дополнительные выходные, передает ТАСС.

Для 15% мотивацией стали бы ценные подарки, для 14% — оплата обучения работодателем.

Опрос показал, что работодатели в 52% случаев они мотивируют сотрудников премиями, в 14% — 13-й зарплатой, в 15% — дополнительными выходными.

12 сентября опубликованы результаты опроса, согласно которым 10% россиян прибегают ко лжи, чтобы отпроситься с работы. Чаще всего причиной обмана становятся опасения, что настоящий повод будет признан несущественным, а также «слишком личные» причины и походы на собеседования к другому работодателю.