Прямой эфир

В Германии начали расследование из-за промышленного шпионажа Airbus

0
Фото: Global Look Press/Bao Fan/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении нескольких сотрудников концерна Airbus, которых заподозрили в промышленном шпионаже. Об этом в четверг, 19 сентября, пишет газета Bild.

Отмечается, что в их распоряжении оказалась коммерческая документация вооруженных сил Германии. В ней, по информации газеты, содержится информация об оборудовании, которое страна планировала закупить.

Компания сама инициировала расследование и уже уволила около 20 сотрудников, которые оказались замешаны в скандале.

В июне 2018 года СМИ сообщили, что Федеральная разведывательная служба (БНД) ФРГ вела массовый шпионаж за коммуникационными сетями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министерств, ведомств, зарубежных дипломатических миссий и промышленных предприятий на территории Австрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Сотрудники спецслужб США оценили раскрытие данных об агенте в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019