В Германии начали расследование из-за промышленного шпионажа Airbus

Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении нескольких сотрудников концерна Airbus, которых заподозрили в промышленном шпионаже. Об этом в четверг, 19 сентября, пишет газета Bild.

Отмечается, что в их распоряжении оказалась коммерческая документация вооруженных сил Германии. В ней, по информации газеты, содержится информация об оборудовании, которое страна планировала закупить.

Компания сама инициировала расследование и уже уволила около 20 сотрудников, которые оказались замешаны в скандале.

В июне 2018 года СМИ сообщили, что Федеральная разведывательная служба (БНД) ФРГ вела массовый шпионаж за коммуникационными сетями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министерств, ведомств, зарубежных дипломатических миссий и промышленных предприятий на территории Австрии.