Прямой эфир
Сюжет:

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Boeing с тенью: вторая катастрофа ставит будущее лайнера MAХ под угрозу
Китай, Эфиопия, Индонезия и британская авиакомпания Cayman Airlines уже приостановили эксплуатацию самолета

Как пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 13 августа, по этому показателю Boeing уступил корпорации Airbus. По данным издания, Boeing с января по июль поставила заказчикам 258 самолетов, за тот же период 2018 года — 417, тогда как Airbus за аналогичный период — 458.

Ожидается, что по итогам года Airbus должна превзойти своего главного конкурента и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира. WSJ также обращает внимание, что Boeing пятый месяц подряд не получает ни одного заказа на Boeing 737 MAX.

Эксплуатация самолета была приостановлена после двух авиакатастроф — в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — Система улучшения характеристик маневренности).

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии. В июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ объяснили крушения Boeing 737 Max недостаточным надзором регулятора
В Boeing раскрыли финансовые потери из-за проблем с 737 МАХ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017