Второй участок ЦКАД начнут строить в 2025–2029 годах

Строительство второго участка будущего автомобильного кольца вокруг Москвы — Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) — планируется начать в 2025–2029 годах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании «Автодор», которая реализует проект, в четверг, 19 сентября.

«В соответствии с утвержденным 31 мая 2019 года сетевым планом-графиком мероприятий по реализации проекта строительства ЦКАД, строительство второго пускового комплекса ЦКАД запланировано на 2025–2029 годы», — уточнили в компании.

Второй участок автодороги пройдет от М-1 «Беларусь» до М-11 Москва–Санкт-Петербург. Его длина будет равняться 121,6 км.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит 530 км. Она будет проложена по территории «новой Москвы» и Московской области примерно в 50 км от МКАД, параллельно Малому и Большому бетонным кольцам.

В утвержденный правительством России список платных участков ЦКАД вошли первый, третий и четвертый участки автодороги — от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва–Малоярославец. Пятый участок будущего автомобильного кольца будет бесплатным, так как альтернативной ему бесплатной дороги нет. Он проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский, Наро-Фоминский районы и городской округ Звенигород.

В конце февраля 2019 года на сайте правительства России сообщалось, что первый, третий и пятый участки трассы достроят в октябре 2020 года, а четвертый — в октябре 2021 года.