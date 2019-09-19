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СМИ сообщили об ошибке при ввозе останков 600 человек в Японию

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Японские специалисты выяснили, что останки почти 600 военнопленных, вывезенных из Забайкальского края в Японию за последние 10 лет, могут не принадлежать японским солдатам, погибшим в СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источники агентства Kyodo в четверг, 19 сентбря.

Источник отмечает, что специалисты, проводившие соответствующую проверку, несколько лет указывали Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии на возможную ошибку, но ведомство открыто не публиковало эти данные. Kyodo утверждает, что Токио не уведомил российскую сторону о возможной ошибке.

Впервые вопрос о том, что из России могли быть вывезены не те останки, был поднят японскими СМИ летом 2018 года. В конце июля того же года японское общественное телевидение провело расследование и выяснило, что в 2014 году из забайкальского села Боржигантай, где, предположительно, находился лагерь с японскими военнопленными, были вывезены останки 70 человек. Для выяснения подробностей на место тогда прибыла делегация из Японии. Ее представители с помощью российских карт и свидетельств местных жителей установили возможное место захоронения японских военнопленных. Однако в делегации не было эксперта по ДНК, который провел бы предварительную экспертизу. Само место захоронения расположено на кладбище, где в основном хоронят умерших местных жителей.

Уже в Японии специалисты провели экспертизы, которые показали, что в большинстве случаев взятые с фрагментов образцы ДНК не принадлежит японцам. Эксперты считают, что другая часть останков, скорее всего, тоже не принадлежит людям из Японии. Экспертные заключения были сделаны в декабре 2017 и в августе 2018 года. С тех пор японское министерство ничего не сообщало об останках, которые так и не были возвращены в Россию.

В ноябре 2017 года ведущий советник отдела по развитию сотрудничества с Японией сахалинского минэкономразвития Оксана Римская-Корсакова сообщила, что найденные во время поисковых работ в 2016 и в 2017 годах на территории Смирныховского района и на острове Шумшу останки 18 японских военнослужащих передадут на родину. Это солдаты, которые погибли в 1945 году в боях на Курилах и на юге Сахалина.

По территории Смирныховского района во время Второй мировой войны проходила граница между СССР и Японией. В сражениях в этом месте погибли около 2,5 тыс. российских и японских бойцов.

Япония вступила во Вторую мировую войну в декабре 1941 года в составе нацистского блока, в который также входили Германия и Италия. После капитуляции Токио СССР по договоренности с союзниками разоружил и принял на северо-востоке Китая, севере Кореи, на Сахалине и Курилах около 600 тыс. японских военнослужащих. Их направляли в лагеря в основном на территории Советского Союза, а также Монголии. По подсчетам правительства Японии, в этих лагерях умерло около 55 тыс. человек, а останки 33 тыс. из них до сих пор находятся на территории бывшего Советского Союза и Монголии.

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