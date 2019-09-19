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В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

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В Москве в результате перестрелки на станции метро «Рязанский проспект» погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения. Об этом 18 сентября сообщило столичное управление МВД России.

По данным РЕН ТВ, сотрудники отдела собственной безопасности (ОСБ) Максим Веялко и Алексей Лимонов попытались задержать полицейского Алексея Смирнова, вымогавшего взятку у мигранта, который не имел при себе документов. По распространенной информации, Смирнов потребовал заплатить ему тысячу рублей.

Подозреваемый открыл по ним стрельбу из табельного огнестрельного оружия, в результате Максим Веялко получил тяжелые ранения и после попытки убежать скончался, а Алексей Лимонов госпитализирован в тяжелом состоянии со множественными огнестрельными ранениями.

Стрелявший в коллег Смирнов был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

13 сентября пожилой житель Белгородской области ранил из пневматической винтовки трех прибывших по вызову полицейских.

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