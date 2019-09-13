Пожилой мужчина в Белгородской области ранил трех полицейских

Пожилой житель Белгородской области ранил из пневматической винтовки трех прибывших по вызову полицейских. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел 12 сентября.

Отмечается, что сотрудники уголовного розыска приехали к дому на улице Маяковского в городе Алексеевка, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего там поджога автомобиля.

«Предполагаемый вредитель находился на крыше своего дома и открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки по сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Все трое правоохранителей получили ранения.

В отношении 63-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

5 сентября сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из пневматической винтовки по зданию детского сада.