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Пожилой мужчина в Белгородской области ранил трех полицейских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пожилой житель Белгородской области ранил из пневматической винтовки трех прибывших по вызову полицейских. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел 12 сентября.

Отмечается, что сотрудники уголовного розыска приехали к дому на улице Маяковского в городе Алексеевка, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего там поджога автомобиля.

«Предполагаемый вредитель находился на крыше своего дома и открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки по сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Все трое правоохранителей получили ранения.

В отношении 63-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

5 сентября сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из пневматической винтовки по зданию детского сада.

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