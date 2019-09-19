Прямой эфир

Трюдо накануне выборов извинился за фото с коричневым гримом на лице

0
Фото: REUTERS/Patrick Doyle
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, из-за которой его обвинили в расизме. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил телеканал CBC.

Мы не рабы: политики в США перед выборами вспомнили о потомках чернокожих невольников
Дискуссия о компенсациях может стать важным пунктом в борьбе за Белый дом

Фотографию Трюдо, пришедшего на вечернику в 2001 году в белом тюрбане и коричневом гриме, опубликовал журнал Time, и она сразу вызвала критику со стороны лидера оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмита Сингха, обвинившего Трюдо в расизме.

«Я нарядился в костюм Аладдина и нанес макияж, я не должен был этого делать, мне следовало бы догадаться, но я этого не сделал, и мне правда очень жаль», — цитирует Трюдо издание.

Отмечается, что снимок был сделан на закрытой вечеринке в одной канадской частной школе, где преподавал на тот момент двадцатидевятилетний Трюдо.

Инцидент произошел накануне выборов, которые состоятся 21 октября. Кандидаты будут бороться за 338 мест в палате общин. В выборах будут принимать участие Либеральная партия, Консервативная партия, Новая демократическая партия, Зеленая партия "Квебекский блок" и Народная партия Канады. Последний раз выборы проходили в 2015 году, тогда победу одержала Либеральная партия, представителем которой является Трюдо.

1 августа стало известно, что занимавший пост президента США с 1981 по 1989 год Рональд Рейган допускал расистские высказывания, в частности, называя представителей одной из африканских делегаций в ООН обезьянами, отметив, что им до сих пор «неудобно носить обувь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представителя руководства NYT отстранили после обвинений в расизме
В Румынии телеведущий назвал Серену Уильямс обезьяной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019