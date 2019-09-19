Трюдо накануне выборов извинился за фото с коричневым гримом на лице

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, из-за которой его обвинили в расизме. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил телеканал CBC.

Фотографию Трюдо, пришедшего на вечернику в 2001 году в белом тюрбане и коричневом гриме, опубликовал журнал Time, и она сразу вызвала критику со стороны лидера оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмита Сингха, обвинившего Трюдо в расизме.

«Я нарядился в костюм Аладдина и нанес макияж, я не должен был этого делать, мне следовало бы догадаться, но я этого не сделал, и мне правда очень жаль», — цитирует Трюдо издание.

Отмечается, что снимок был сделан на закрытой вечеринке в одной канадской частной школе, где преподавал на тот момент двадцатидевятилетний Трюдо.

Инцидент произошел накануне выборов, которые состоятся 21 октября. Кандидаты будут бороться за 338 мест в палате общин. В выборах будут принимать участие Либеральная партия, Консервативная партия, Новая демократическая партия, Зеленая партия "Квебекский блок" и Народная партия Канады. Последний раз выборы проходили в 2015 году, тогда победу одержала Либеральная партия, представителем которой является Трюдо.

1 августа стало известно, что занимавший пост президента США с 1981 по 1989 год Рональд Рейган допускал расистские высказывания, в частности, называя представителей одной из африканских делегаций в ООН обезьянами, отметив, что им до сих пор «неудобно носить обувь».