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В Румынии телеведущий назвал Серену Уильямс обезьяной

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Фото: TASS/Zuma
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В Румынии телеведущий Раду Банчу во время эфира оскорбил теннисистку Серену Уильямс. Об этом 16 сентября сообщило «РИА Спорт».

«Серена Уильямс выглядит как те обезьяны в зоопарке с красными (попами. — Ред). Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», — сказал он зрителям.

Позже на это отреагировали в Национальном совете по борьбе с дискриминацией, признав слова телеведущего «проявлением расизма». За это мужчину оштрафовали на $1,9 тыс.

13 июля стало известно, что румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдонского теннисного турнира, проходящего в пригороде Лондона.

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