Представителя руководства NYT отстранили после обвинений в расизме

Замредактора вашингтонского офиса американской газеты The New York Times (NYT) Джонатана Уайзмена отстранили от исполнения должностных обязанностей за высказывания в Twitter, которые вызвали широкий резонанс. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил телеканал CNN.

«Джонатан Уайзмен встретился сегодня с исполнительным редактором Дином Бакетом и принес извинения за свои серьезные оплошности», — говорится в заявлении NYT.

Критику по отношению к Уайзмену вызвали его комментарии о членах палаты представителей американского конгресса, демократах Ильхан Омар, которая переехала в США из Сомали в 12-летнем возрасте, Рашиде Тлаиб, которая по происхождению является палестинкой, и темнокожем Джоне Льюисе, который родился в штате Алабама.

Так, журналист заявил, что Омар и Тлаиб не стоит считать истинными представительницами Среднего Запада США, а Льюиса — представителем Юга, передает ТАСС. Суждения заместителя редактора многие посчитали расистскими.

Ранее в июле в США разгорелся скандал, когда американского президента Дональда Трампа обвинили в расизме за то, что он предложил нескольким «прогрессивным женщинам-демократам» из конгресса, которые приехали из стран с «худшими, коррумпированными» правительствами, «уехать обратно».

Речь, по данным СМИ, идет о вышеупомянутых Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб, а также об Александрии Окасио-Кортес и Айанне Прессли. Трое из них тем не менее родились на территории США.

31 июля стало известно, что больше половины (51%) американских избирателей считают Трампа расистом.