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Подозреваемого в саботаже механика American Airlines заподозрили в связях с ИГ

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Фото: Global Look Press/Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com
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Прокуроры заподозрили подозреваемого в саботаже авиамеханика American Airlines в связях с ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ). Об этом в среду, 18 сентября, сообщил телеканал CNN.

Механик Ахмед Алани обвиняется в том, что в июле пытался повредить или отключить систему ADM одного из самолетов компании, которая сообщает скорость, высоту и другие важные данные. Этот лайнер должен был лететь из Майами на Багамские острова с 150 пассажирами на борту. Полет был прерван, когда пилоты заметили неполадку. Никто не пострадал.

Отмечается, что Алани скачал на смартфон и переслал пропагандистский ролик ИГ неустановленному лицу, а также отправил в июле некоему адресату в Ираке $700.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двоих сторонников ИГ 31 июля в Татарстане. Мужчины находились в лесополосе недалеко от железной дороги. У них были обнаружены и изъяты компоненты взрывного устройства. Экспресс-тесты выявили на руках следы взрывчатки.

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