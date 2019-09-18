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В Пулково впервые приземлился Airbus A350

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге впервые приземлился один из крупнейших пассажирских лайнеров Airbus A350, принадлежащий авиакомпании Sichuan Airlines. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-служба оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

«Самый высокотехнологичный самолет в мире и один из крупнейших Airbus A350 впервые приземлился 18 сентября 2019 года в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Лайнер выполнил регулярный рейс из китайского Чэнду в Санкт-Петербург и обратно. Второй полет на этом самолете в аэропорт Петербурга запланирован на 20 сентября.

Вместимость Airbus A350 составляет максимум 440 пассажиров.

18 сентября стало известно, что летевший в Пекин самолет вернулся в Вашингтон после столкновения с птицей.

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