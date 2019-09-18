Адвокат Хасавов арестован в Москве за принуждение к даче ложных показаний

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию путем принуждения к даче ложных показаний в рамках уголовного дела в отношении бывших чиновников Дагестана. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», — огласила постановление судья Валентина Левашова. Срок ареста Хасавову установлен до 16 ноября. Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя и прокурора.

Как сообщает «РИА Новости», во вторник Хасавов был задержан в здании Лефортовского суда Москвы, куда он пришел защищать Раюдина Юсуфова — заместителя врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Адвокату предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой. Вину Хасавов не признал.

Гамидов и Юсуфов обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере. Согласно обвинительному делу, Гамидов и Юсуфов присвоили себе 41 млн рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.