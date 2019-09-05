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Министр юстиции высказался за набор судей из адвокатов

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Фото: ТАСС/Марат Абулхатин
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Судей необходимо больше набирать из адвокатов, но они должны иметь безупречную репутацию и высокий уровень жизни. Таким мнением поделился министр юстиции Александр Коновалов в четверг, 5 сентября, на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По его словам, вариант с набором и пополнением судейского корпуса из лучших представителей адвокатуры и академической науки себя зарекомендовал, передает «РИА Новости».

В настоящее время судей набирают в основном из прокуратуры, отметил министр. Для того чтобы эту должность заняли адвокаты, они должны иметь длительную практику, высокий имущественный ценз и безупречную репутацию.

«Я не уверен, что мы сейчас много [таких] адвокатов найдем в России», — отметил глава Минюста.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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