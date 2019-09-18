Прямой эфир

Путин выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сможет провести встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС, которые пройдут в Латинской Америке в ноябре. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем КНР в рамках двух крупных мероприятий — БРИКС и АТЭС», — сказал Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Также российский президент попросил передать председателю КНР наилучшие пожелания.

11-й саммит БРИКС пройдет 13–14 ноября в городе Бразилиа. Встречи глав государств и правительств БРИКС пройдут во дворце «Итамарати», где располагается бразильский МИД.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2019 году состоится в Чили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саммит АТЭС завершился без итоговой декларации
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Санкт-Петербурге в 2020 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019