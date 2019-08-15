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Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Санкт-Петербурге в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Встреча лидеров стран БРИКС и заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут в Санкт-Петербурге в 2020 году.

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Соответствующий указ о переносе мероприятий из Челябинска в Северную столицу президент России Владимир Путин подписал в четверг, 15 августа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2020 году председательствовать в ШОС и БРИКС будет РФ.

Накануне, 14 августа, спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов заявил, что множество государств в настоящее время желают работать с ШОС. По его словам, заявки на вступление в организацию, в частности, подали Израиль, Бангладеш, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в июне 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее состав ее постоянных членов пополнили Индия и Пакистан. Еще четыре государства имеют статус наблюдателей — Иран, Афганистан, Монголия, Белоруссия. Такие страны, как Турция, Армения, Непал, Камбоджа, Азербайджан и Шри-Ланка, являются партнерами ШОС по диалогу.

Помимо сотрудничества участников ШОС в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, организация нацелена на укрепление взаимодействия в политической, торгово-экономической, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих для стран общий интерес.

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