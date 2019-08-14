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В МИДе рассказали о желании ряда государств вступить в ШОС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов заявил, что множество государств в настоящее время желают работать с ШОС.

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По словам посла по особым поручениям МИД РФ, заявки на вступление в организацию, в частности, подали Израиль, Бангладеш, Бахрейн и Саудовская Аравия.

«Сегодня в портфеле заявки от <…> массы других государств, которые хотят в той или иной мере, в том или ином качестве подключиться к деятельности ШОС», — цитирует дипломата «РИА Новости».

В середине июня на саммите Шанхайской организации сотрудничества президент России Владимир Путин заявил, что борьба с терроризмом и экстремизмом остается одним из главных приоритетов ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в июне 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее состав ее постоянных членов пополнили Индия и Пакистан. Еще четыре государства имеют статус наблюдателей — Иран, Афганистан, Монголия, Белоруссия. Такие страны, как Турция, Армения, Непал, Камбоджа, Азербайджан и Шри-Ланка, являются партнерами ШОС по диалогу.

Помимо сотрудничества участников ШОС в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, организация нацелена на укрепление взаимодействия в политической, торгово-экономической, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих для стран общий интерес.

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