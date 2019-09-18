Пушков ответил на план Киева по возвращению Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Киевские фантазии о возвращении Крыма — не более чем фантомные боли. Не будет ни «свободных зон», ни «ментальных сопряжений», — написал парламентарий в своем Twitter в среду, 18 сентября.

Сенатор обратил внимание, что Крым прочно перешел в разряд «мифов и легенд украинской истории», как нечто такое, о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть.

Ранее в сентябре Маломуж озвучил утопический план по возвращению Крыма в состав своей страны. По его словам, жители полуострова сами захотят вернуться после того, как Украина станет мощной державой благодаря поддержке западных стран.

Он высказал мнение, что из республики можно сделать зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги референдума, называя произошедшее аннексией. Москва неоднократно отмечала, что голосование проводилось с учетом всех демократических норм и референдум является легитимным.