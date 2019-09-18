В Крыму оценили очередной план Киева по возвращению полуострова

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель раскритиковал стратегию по возвращению полуострова под контроль Киева, который предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Говорить сегодня о возвращении Крыма в состав Украины, о котором говорит экс-разведчик, на мой взгляд, некорректно. Мы вернулись в состав России навсегда», — сказал депутат, его цитирует RT в среду, 18 сентября.

По словам Гемпеля, Крым возвращался под контроль Москвы исходя из своих моральных, культурных и идеологических соображений, поскольку ментально и исторически привязан к России.

Как подчеркнул парламентарий, сегодня республика получила динамическое развитие во всех отраслях. Он высказал уверенность, что в случае проведения повторного референдума жители полуострова проголосовали бы так же, как и пятью годами ранее.

Ранее в сентябре Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны. По его словам, жители полуострова сами захотят вернуться после того, как Украина станет мощной державой благодаря поддержке западных стран.

Он высказал мнение, что из республики можно сделать зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги референдума, называя произошедшее аннексией. Москва неоднократно отмечала, что голосование проводилось с учетом всех демократических норм и референдум является легитимным.