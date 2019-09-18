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Польша не пустила крымского депутата на совещание ОБСЕ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Польша отказалась предоставить визу депутату крымского парламента, ректору Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингизу Якубову для участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

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«Мы подали документы, но в визе они отказали. Мне непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ», — рассказал сам Якубов, его слова приводит «РИА Новости» в среду, 18 сентября.

Он пояснил, что планировал выступить с докладом о развитии крымской системы образования с момента воссоединения полуострова с Россией. Как подчеркнул парламентарий, Польша фактически лишила его как представителя коренного крымского народа возможности рассказать и донести свою позицию.

По словам Якубова, сейчас он пытается все-таки попасть на совещание ОБСЕ, но это маловероятно.

Двумя днями ранее помешать выступлению представителю Крыма Марии Волконской в ходе дискуссии ОБСЕ попытался член украинской делегации. Он обратился к модератору с требованием не давать ей слово, так как полуостров — якобы часть Украины.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва же неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных и демократических норм, а значит, является легитимным.

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