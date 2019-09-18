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На Украине дети избили пенсионера лопатой

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Фото: соцсети
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В Мирногораде Донецкой области группа несовершеннолетних избила пенсионера лопатой, лейкой и ногами. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что в из-за действий подростков пострадал 71-летний мужчина. Вычислить нападавших удалось по социальным сетям, где было опубликовано видео избиения пенсионера. Злоумышленниками оказались четверо местных школьников от 11 до 15 лет.

По данным правоохранителей, данная группа детей и подростков не впервые нападает на людей. Последний факт избиения пенсионера был внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», отмечает агентство УНИАН.

В ноябре 2018 года в Москве безработный жестоко избил кормившую кошек пенсионерку.

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