На Украине дети избили пенсионера лопатой

В Мирногораде Донецкой области группа несовершеннолетних избила пенсионера лопатой, лейкой и ногами. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что в из-за действий подростков пострадал 71-летний мужчина. Вычислить нападавших удалось по социальным сетям, где было опубликовано видео избиения пенсионера. Злоумышленниками оказались четверо местных школьников от 11 до 15 лет.

По данным правоохранителей, данная группа детей и подростков не впервые нападает на людей. Последний факт избиения пенсионера был внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», отмечает агентство УНИАН.

В ноябре 2018 года в Москве безработный жестоко избил кормившую кошек пенсионерку.