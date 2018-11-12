В Москве безработный жестоко избил кормившую кошек пенсионерку

Следственный комитет опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись нападения безработного москвича на пенсионерку, кормившую во дворе кошек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 11 ноября вблизи жилого дома по улице 7-я Лазенки в столице. К 78-летней пенсионерке подошел 33-летний безработный местный житель и принялся душить ее, после чего толкнул на землю и нанес множественные удары ногами в область головы, пишет «Ридус». После того как пожилая женщина потеряла сознание, злоумышленник скрылся. Причины нападения неизвестны.

Пострадавшую обнаружили прохожие и вызвали «скорую». Как пишет РЕН ТВ, женщина была вся в крови. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибленные раны головы и другие повреждения.

Подозреваемый в избиении пенсионерки задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу, пишет «РИА Новости».

9 ноября сообщалось, что в Москве неизвестные избили пенсионера и отобрали у него сумку, в которой находились 20 млн рублей.