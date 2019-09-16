Пенсионерам в Новокузнецке прислали скидочные купоны на похороны

В Новокузнецке компания, оказывающая ритуальные услуги, разослала пенсионерам листовки с предложением получить скидку на собственные похороны, а также предлагала «привести друга» за бонусы. Пожилые жители города возмутились таким предложением и намерены обратиться с иском в суд, сообщает РЕН ТВ.

Предложенная пенсионерам скидка составила 5 тыс. рублей в случае, если услуга будет стоить более 30 тыс. рублей. Если меньше, то обладателям флаера предлагают скидку 10%.

«У нас очень много пожилых людей, которые на лавочках это дружно обсуждают. Бабушки думают, что их уже собираются чуть ли не сегодня хоронить», — рассказала местная жительница Екатерина Калашникова.

Данные листовки также активно обсуждают в социальных сетях. Некоторые пользователи похвалили изобретательных ритуальщиков, однако большинство странную пиар-компанию все-таки не одобрило.

В январе 2018 года глава Ржева подарил пенсионерке просроченный зефир и мужские носки.