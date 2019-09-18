Центр реабилитации для онкобольных решили создать в Астрахани

В Астрахани появится центр реабилитации для онкобольных. Под специализированное учреждение переоборудуют бывший профилакторий Астраханской судоверфи им. С.М. Кирова. Здание посетил глава региона Игорь Бабушкин.

«Сейчас здание находится в неплохом состоянии. Его нужно только перепрофилировать и реконструировать», — сказал губернатор. По словам и.о. министра здравоохранения Федора Орлова, в области увеличивается число онкобольных, а оборудованного центра для реабилитации после перенесенных химиотерапии, лучевой терапии, оперативных вмешательств пока нет, пишет «Астрахань 24».

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, какие факторы влияют на развитие онкологических заболеваний. Это курение, алкоголь, вирус папилломы человека, малоподвижный образ жизни. Как подчеркнул Карпин, генетический вклад в заболеваемость онкологией составляет 15–20%, а остальное — это образ жизни.