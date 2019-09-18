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Греф назвал четырехдневную рабочую неделю своей мечтой

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Глава Сбербанка Герман Греф признался, что уже много лет пытается перейти на шестидневную рабочую неделю, но на самом деле мечтает о четырехдневной. Об этом он сказал журналистам в среду, 18 сентября.

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По словам Грефа, он уже много раз пытался ввести для себя шестидневный рабочий график, но пока это «не очень получается».

«Мечтаю о четырехдневной рабочей неделе, как — у меня нет ответа пока», — цитирует Грефа «РИА Новости».

При этом он отметил, что пока в Сбербанке не планируют экспериментировать с форматом рабочей недели.

17 сентября первый зампред комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко заявил, что вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю для России неактуален, и призвал сокращать рабочие часы. В Минтруде на текущей неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

13 сентября стало известно, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет обсуждаться в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

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