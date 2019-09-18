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Пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге

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Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области
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На одном из цехов завода «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщает 18 сентября собеседник «РИА Новости» в экстренных службах региона, огнем охвачено 3,2 тыс. кв. м.

«Произошло возгорание гидравлического масла. Эвакуированы 200 человек», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что горит цех холодного проката. Огонь тушат 70 пожарных и 25 единиц техники. ТАСС со ссылкой на МЧС уточняет, что никто не пострадал.

«ВИЗ-Сталь» — российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали. Компания существует с 1998 года.

Накануне взрыв с последующим пожаром произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Италии. Грохот был слышен на территории нескольких населенных пунктов. Предприятие принадлежит одной из крупнейших итальянских компаний Eni. Причины происшествия сразу установить не удалось.

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