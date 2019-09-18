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В Стамбуле загорелась фабрика кожаных изделий

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Фото: ahaber.com.tr
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В Стамбуле произошел пожар на фабрике по производству кожаных изделий. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает телеканал A Haber.

На видео с места происшествия запечатлены открытые очаги возгорания и клубы черного дыма над предприятием. Сообщается, что на месте событий работают пожарные расчеты. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Сильный пожар произошел 10 сентября на складе горюче-смазочных материалов в Богородском районе Нижегородской области. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Пожарные боролись с огнем в течение восьми часов.

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