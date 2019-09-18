Прямой эфир

Высокая пожароопасность ожидается в лесах Нижегородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижегородской области в ближайшие дни возрастет риск природных возгораний. Для местных жителей могут ограничить посещение лесов.

Согласно прогнозу, повышенный класс пожарной опасности ожидается в лесах и на торфяниках с 19 по 23 сентября. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных увеличением числа очагов возгораний и площади природных пожаров. МЧС предупреждает о вероятности распространения огня на ЛЭП и линии связи.

Ранее сообщалось, что в Якутии прекратили тушение 13 лесных пожаров в связи с отсутствием угрозы для населенных пунктов. По оценке комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, затраты на тушение превышают прогнозируемый вред.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Введенный из-за лесных пожаров режим ЧС отменен в Красноярском крае
Действие противопожарного режима продлили в Саратовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019