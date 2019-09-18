Высокая пожароопасность ожидается в лесах Нижегородской области

В Нижегородской области в ближайшие дни возрастет риск природных возгораний. Для местных жителей могут ограничить посещение лесов.

Согласно прогнозу, повышенный класс пожарной опасности ожидается в лесах и на торфяниках с 19 по 23 сентября. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных увеличением числа очагов возгораний и площади природных пожаров. МЧС предупреждает о вероятности распространения огня на ЛЭП и линии связи.

Ранее сообщалось, что в Якутии прекратили тушение 13 лесных пожаров в связи с отсутствием угрозы для населенных пунктов. По оценке комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, затраты на тушение превышают прогнозируемый вред.