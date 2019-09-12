Действие противопожарного режима продлили в Саратовской области

В Саратовской области продлили действие противопожарного режима до 10 октября. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Режим действует на территориях населенных пунктов, садоводческих и огородных товариществ, которые граничат с лесом, и объектов, где проходит детский оздоровительный отдых, уточняет ИА «Взгляд-инфо».

Здесь устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, которые предусматривают привлечение населения для локализации возгораний. Также действует запрет на посещение лесов, разведение костров и проведение пожароопасных работ.

Ранее в сентябре стало известно, что жителям Саратовской области разрешат собирать валежник без каких-либо ограничений. Право на «безлимитный сбор» содержится в законопроекте, внесенном в региональную думу.