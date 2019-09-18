Бесплатное обучение проведут для женщин в декрете в Хабаровском крае

Переобучение и повышение квалификации смогут пройти женщины в декрете в Хабаровском крае. Бесплатные занятия стартуют в 2020 году.

Профессиональное обучение во время отпуска по уходу за ребенком позволит женщинам восстановить знания, а также повысить квалификацию. Это поможет при возвращении на работу после декрета, пишет ИА AmurMedia. Кроме того, женщины смогут получить новую профессию.

Проект рассчитан на пять лет, за это время обучение смогут пройти более 2 тыс. местных жительниц. На реализацию программы направлено около 107,5 млн рублей, в основном это федеральные средства. Курсы будут организованы в рамках проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который действует в рамках нацпроекта «Демография».

Обучение будет проводиться по востребованным профессиям — бухгалтера, специалиста по закупкам, повара, воспитателя детского сада и другим. Помимо очного образования, будут доступны дистанционные курсы.