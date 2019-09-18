Болгария вместе с Россией начали строительство «Балканского потока»

Болгария начинает строительство газопровода «Балканский поток» с российским участием. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

По словам премьера, государственная компания из Саудовской Аравии стала исполнителем проекта. «90% труб для «Балканского потока» уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе, финансирование обеспечено, 308 км газопровода будет построено до конца января 2020 года», — заявил Борисов на брифинге по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Как сообщил российский министр, РФ приняла все условия Болгарии, поставляет трубы и участвует в проекте «своей продукцией».

О готовности реализовать «Балканский поток» (ветку «Турецкого потока» — ред.) в Болгарии заявили в июле 2018 года, а в августе того же года открыли новую секцию своего газопровода в Турцию для продления одной из нитей «Турецкого потока» до болгарской границы.

В январе 2019-го стало известно, что газопровод от границы с Турцией до Сербии будет строить оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз». 26 июня в Болгарии пообещали завершить строительство ветки до конца 2020 года.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м. в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в частности через Болгарию в Сербию и Венгрию.