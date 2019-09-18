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На ВЭФ обсудили способ увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудили подходы к развитию здравоохранения и реализацию профильных нацпроектов на Дальнем Востоке. Как сообщили в фонде «Росконгресс» в среду, 18 сентября, участие в сессии «На пути к здоровому обществу Дальнему Востока» приняли министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов.

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В ходе сессии обсуждалась одна из главных проблем Дальнего Востока — низкая рождаемость и продолжительность жизни при высокой смертности и оттоке населения. Для решения этой проблемы был запущен федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Дополнить проект и запустить в его рамках пилотную программу «Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие» предложил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Эксперт отметил, что в России сохраняется высокая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин — более 10 лет. Из общего числа умерших в трудоспособном возрасте 80% составили именно мужчины. При этом ученые обнаружили определенную связь между общим состоянием здоровья мужчин и состоянием репродуктивного здоровья.

Предложенная специалистом пилотная программа направлена на профилактику заболеваемости. Ожидается, что такой подход позволит добиться роста числа здоровых граждан и соответствующего пропорционального снижения доли больных людей. Это, в свою очередь, поможет сократить малоэффективные расходы на оказание медицинском помощи.

В программе планируется использовать мобильные медицинские комплексы, что позволит охватить до 80% малочисленных населенных пунктов.

Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Мероприятие проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока.

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